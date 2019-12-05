Медведев назвал свои самые сложные решения

Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе большого интервью российским журналистам рассказал, какие решения ему было тяжелее всего принимать. По его словам, ему было сложно решиться на ответные меры на агрессию Грузии и на то, чтобы повысить пенсионный возраст.

«Самые сложные решения — те, которые создают очень серьезные проблемы для страны и могут создать проблемы для людей. Когда-то мне пришлось принять решение об ответных действиях на агрессию со стороны Грузии. Я был еще совсем молодым руководителем государства. Это было очень сложно, поскольку буквально через два месяца после вступления в должность мне пришлось принять вот такое решение», — сказал глава правительства в ходе «Разговора с Дмитрием Медведевым».

Премьер-министр добавил, что последующие события показали, что это решение было неизбежным и единственным.

Среди последних дел Медведев назвал очень сложной не только для него, но и для правительства и президента пенсионную реформу. Он заявил, что никому это решение не хотелось принимать, но это нужно было сделать для развития экономики.

Россия ввела в Южную Осетию войска в августе 2008 года, после того как Грузия обстреляла республику из установок залпового огня «Град» и разрушила часть Цхинвала. После этого Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

Пенсионная реформа в России началась в 2019 году. Она предусматривает поэтапное повышение возраста выхода на пенсию у женщин до 60 лет, у мужчин — до 65.

Медведев 5 декабря дал ежегодное итоговое интервью российским телеканалам.