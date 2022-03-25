Медведев назвал смешными заявления о том, что Россия больше не Европа

Когда России говорят: «Вы больше не европейцы», это выглядит довольно смешно, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью РИА «Новости». По его словам, ни у одной страны нет монополии на «рафинированный европеизм».

Россия не наследница Римской империи, как некоторые другие государства, где говорят на романо-германских языках, — у нее своя история, и она «точно такая же европейская», подчеркнул Медведев.

«Это они себя противопоставляют нам. <…> Развитие европейской цивилизации в целом происходило во всех частях Европы», — отметил он.

Кроме того, Россия остается европейской страной с точки зрения географии («так же, как и азиатской»), истории и культурного кода, добавил Медведев.

«Значительная часть жителей нашей страны представляет именно европейскую цивилизацию, которая тесно связана с христианской. Не вся: у нас очень большая часть населения представляет и мусульманские вероучения, и другие наши основные религии — буддизм, иудаизм», — сообщил зампред Совбеза РФ.

Россия — еще большие европейцы, чем «они», резюмировал Медведев.

«Поэтому когда нам говорят, что „вы больше не европейцы“, это выглядит довольно смешно. <…> Но это не повод для каких-то выводов, просто вы спросили — я вам ответил, что мы большие европейцы, чем они», — подчеркнул он.