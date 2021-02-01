Медведев назвал разочарованием годы управления США Трампом

Годы президентства бывшего главы Соединенных Штатов Дональда Трампа — это период разочарования. Экс-хозяин Белого дома так и не смог наладить отношения с Россией. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Период работы предыдущей администрации [президента США] — это период разочарования. <…> Поскольку сам президент Соединенных Штатов, бывший уже, Дональд Трамп действительно был такой дружелюбный человек, всячески демонстрировал настрой на то, чтобы, как он говорил, поладить с русскими, но у него ничего не получилось», — приводит ТАСС слова Медведева.

Заместитель председателя Совбеза отметил, что американский истеблишмент «все время упрекал Трампа в том, что он пляшет под дудку русских, что он чуть ли не является нашим агентом». По словам Медведева, Трампа загнали в угол, из которого ему было очень трудно выбраться.

Республиканец Дональд Трамп проиграл президентские выборы демократу Джо Байдену. Он до самого конца не соглашался с результатами голосования и требовал пересмотреть его итоги в некоторых штатах. За несколько часов до инаугурации Байдена 20 января Трамп вместе с женой улетел на вертолете во Флориду, где отвлекся от происходящего во время игры в гольф.