Власть 24 марта 2023, 08:32 Медведев назвал Путина единственным уполномоченным в определении сроков спецоперации Медведев: определить срок завершения спецоперации может только Путин РИА «Новости»

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Говорить о сроках спецоперации может только президент РФ Владимир Путин. Такое заявление сделал замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. Его процитировал ТАСС.

Таким образом он ответил один из вопросов в рамках большого интервью российским СМИ и пользователям ВКонтакте.

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«Оценки хода и сроков может давать верховный главнокомандующий», — сказал Медведев.

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Замглавы Совбеза России заявил, что его не стоит ждать ответа на этот вопрос от него самого, поскольку это не корректно. Также Медведев призвал не забегать вперед.

Ранее он заявил, что западные государства до последнего сильно сомневались в готовность России начать спецоперацию. Медведев отметил, что этот факт доказывает невозможность идти на переговоры с рядом стран и мировых сообществам. По его словам, эти беседы не возымеют нужного результата и будут бесполезны.