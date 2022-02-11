Медведев назвал проблемой мигрантов незнание русского языка

Ежегодно в Россию приезжают по несколько миллионов мигрантов, чаще всего это люди из соседних стран. И в 2021 году приток мигрантов вырос на треть по сравнению с 2020 годом, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Его слова привел ТАСС.

Зампред Совбеза заявил, что приток мигрантов особенно начал расти на фоне ослабления эпидемических мер в ряде стран. Численность самых крупных диаспор в России сегодня колеблется от одного до пяти миллионов человек, сообщил Медведев, сославшись на данные МВД.

Многие мигранты плохо владеют русским языком, отметил он. По словам Медведева, эту проблему нужно решать, чтобы в страну приезжали только те, кто хочет здесь жить и работать.

Медведев также выступил за обязательное медицинское освидетельствование мигрантов. Он подчеркнул, что в России должны создаваться условия для иностранцев, но национальная безопасность и интересы самих россиян по-прежнему остаются приоритетом.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании межведомственной комиссии Совбеза по вопросам совершенствования миграционной политики, которую возглавил Медведев.