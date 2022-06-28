Медведев назвал призрачными шансы Украины на вступление в Евросоюз

Шансы Украины на вступление в Европейский союз призрачные, несмотря на статус «кандидата». Так оценил вероятность евроинтеграции Украины заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью изданию «Аргументы и факты».

«Еще раз скажу, шансы вступить туда у Украины, несмотря на статус „кандидата“, призрачные. Циничные европейцы прямо говорят об этом, глядя в широко раскрытые от удивления и психостимуляторов глаза украинских лидеров», — заявил Медведев.

Зампред Совбеза РФ дал развернутое интервью, в котором высказал свое мнение по поводу действий Запада против России: блокаде Калининграда, посягательстве на Крым, санкций и ситуации на Украине.

Лидеры стран Евросоюза одобрили предложение Еврокомиссии о предоставлении статуса кандидатов на вступление в ЕС Украине и Молдавии. Украине потребуется много времени для проведения крупных реформ, чтобы стать полноправным участником Евросоюза. Предоставление стране статуса кандидата — это символический жест.