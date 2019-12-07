Медведев назвал препятствие в газовом вопросе с Украиной

«Это (прекращение поставок — прим. ред.) невозможно по другой причине (не касающейся темы реверса газа — прим. ред.). Все-таки мы должны думать о европейских потребителях, да, собственно, и о наших украинских коллегах тоже должны думать», — рассказал он.

Глава кабмина прокомментировал предположение, что Россия может запретить европейским партнерам реверс газа на Украину. Медведев назвал этот процесс «довольно сложным с точки зрения технологического контроля».

Кроме того, премьер-министр рассказал, что цена российского газа для Украины может быть не такой высокой, как сейчас. Об этом украинских чиновников ставили в известность в разных форматах. Однако для снижения цены необходимо договориться. Способ предложил глава кабмина.

«Как говаривал известный монтер у Ильфа и Петрова, соглашение есть продукт при полном непротивлении сторон. Невозможно что-то навязать. Невозможно сказать, что у вас со следующего года транзитный тариф вырос в пять раз», — отметил Медведев.

Помимо этого премьер-министр заявил, что Россия и Украина не договорятся по вопросу газа до тех пор, пока Киев не перестанет требовать выплат по судебным решениям. По его мнению, нельзя договариваться по поставкам топлива и при этом требовать оплаты по различным судебным решениям. А значит, предстоит прийти к «какому-то нулевому варианту».

Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце 2019 года. Москва хочет, чтобы «Газпром» и «Нафтогаз» подписали новый договор на условии совместного отказа от претензий в международном арбитраже и прекращения судебных разбирательств. А в Киеве охарактеризовали эти условия неприемлемыми.

«Нафтогаз» намерен получить от России около 4,6 миллиарда долларов в качестве компенсации за недопоставки газа. Из-за новых исков на выплаты затягиваются переговоры по транзиту газа.