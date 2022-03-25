Медведев назвал предательством критику России из-за рубежа во время спецоперации

Вести антигосударственную линию из-за рубежа во время спецоперации недопустимо. Подобная критика во время спецоперации является предательством, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА «Новости».

Он назвал допустимой критику отдельных действий власти. Недовольство отдельными решениями является частью демократического строя, отметил Медведев.

Высказывать негатив в адрес страны из-за рубежа он считает предательством. Медведев заявил о существовании негласного правила, согласно которому граждане других стран не критикуют родину после отъезда из нее. Он назвал это «культурным кодом».

«Знаете, есть же такой еще культурный код, кстати, который разделяется почти во всех странах. Ты внутри страны можешь критиковать все что угодно, но если ты уехал за границу, то не очень правильно ругать свою страну», — отметил Медведев.

Публичное несогласие с действиями государства во время спецоперации является циничным, сказал он.

«Ты можешь критиковать власть и свою страну, но не в ситуации войны или специальной операции, которая ведется. Потому что там люди, которые сражаются с оружием в руках за твою страну, за твое будущее, за наше Отечество. И тем самым ты себя противопоставляешь этим людям, которые рискуют головой, по сути, жизни кладут за это», — сказал Медведев.

Он отметил, что большинство граждан России поддерживают спецоперацию. По его словам, согласие с действиями властей высказали три четверти. Он назвал это консолидацией населения.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Некоторые публичные россияне, постоянно проживающие заграницей, раскритиковали кампанию в своих соцсетях.