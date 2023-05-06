Власть 06 мая 2023, 18:44 Медведев назвал подлым покушение на Захара Прилепина Зампред СБ Медведев: покушения на Прилепина и других патриотов не останутся безнаказанными Телеканал «360»

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Совершившие покушение на Захара Прилепина не смогут избежать наказания, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он направил писателю телеграмму и пожелал ему скорейшего выздоровления, сообщил ТАСС.

Медведев выразил поддержку пострадавшему и соболезнования семье погибшего водителя, находившегося в машине с Прилепиным. Зампред Совбеза назвал покушение подлым и циничным.

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«Мы имеем дело с трусливым врагом, который стремится нас запугать. Выбирает своей целью настоящих патриотов нашей страны», — отметил политик.

По его словам, преступления против тех, кто приближает победу над «украинским неонацизмом», не останутся безнаказанными. У таких действий нет срока давности, совершившие их люди понесут наказание, добавил Дмитрий Медведев.

Днем 6 мая в Нижегородской области взорвался автомобиль, в котором ехал Захар Прилепин. Писатель получил ранения, его доставили в больницу. Водитель иномарки погиб — им оказался сотрудник батальона «Оплот» Росгвардии Александр Шубин. СК возбудил уголовное дело по статье о теракте.