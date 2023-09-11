Власть 11 сентября 2023, 11:25 Медведев назвал плевком в лицо россиянам введение новых санкций ЕС Медведев: Россия должна приостановить дипотношения с ЕС из-за новых санкций РИА «Новости»

Читать 360tv в

Руководство Евросоюза прямо намекнуло, что россиян в объединении воспринимают как людей второго сорта. После введения запрета на ввоз в ЕС авто и смартфонов Россия должна приостановить дипломатические отношения с блоком. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

«Прямые и честные брюссельские начальники. Прямо и без околичностей сказали всем россиянам: вы для нас — люди второго сорта. Этакие Шариковы <…> с плохой наследственностью», — высказался политик.

Реклама

В качестве аргументации Медведев привел цитату из «Собачьего сердца» Булгакова о «низшей ступени развития». По мнению зампреда Совбеза, решение Евросоюза направлено на сдерживание действий Кремля.

«Это конкретный плевок в лицо каждому гражданину России. Что с этим делать? Уж точно не вводить ответные ограничения для граждан Евросоюза», — отметил политик.

По его словам, в качестве ответных мер страна должна временно приостановить дипломатические сношения с ЕС и вывезти дипперсонал в страну.

Ранее Еврокомиссия ввела ограничения против россиян. Теперь они не смогут въезжать в страны блока на зарегистрированных в РФ машинах. Кроме того, им запретили ввозить в ЕС смартфоны, дорогостоящие ноутбуки и некоторые средства гигены.