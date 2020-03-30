Медведев назвал пандемию угрозой цивилизации

Медведев назвал атаку коронавируса угрозой всему человечеству. Он призвал не поддаваться панике, но не терять бдительность. То, что сейчас происходит в мире — это не игра.

«Ситуация с эпидемией коронавируса крайне серьезная. Сейчас кому-то может показаться, что это какая-то игра, кино, наподобие такого голливудского триллера. Но это совсем не игра», — заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем видеообращении в Instagram.

Он добавил, что в мире коронавирус подцепили уже более полумиллиона человек и это реальная угроза для всего человечества. Медведев попросил всех проявить максимальную ответственность и не провоцировать на более жесткие ограничения. Он выразил уверенность, что все будет хорошо, но для этого сейчас всем нужно объединиться.

Вспышка коронавируса началась в Китае в конце 2019 года. За три месяца COVID-19 во всем мире заболели 722 тысячи человек. Жертвами нового вируса стали почти 34 тысячи человек. Мир закрыл свои границы из-за объявленной ВОЗ пандемии. Президент России Владимир Путин обратился к россиянам и объявил наступившую неделю нерабочей.