facebook_pixel
    08 августа 2020, 11:57

    Медведев назвал объявлением войны действия Грузии в 2008 году

    Алена Макаренко

    События 12-летней давности в Абхазии и Южной Осетии можно расценивать как объявление войны России. С таким заявлением выступил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Свое мнение он изложил во «ВКонтакте».
    Медведев назвал объявлением войны действия Грузии в 2008 году

    В те годы РФ ответила на «преступное поведение тогдашнего президента Грузии».

    «Именно поэтому тогда я принял непростое, но единственно возможное решение — встать на защиту Абхазии и Южной Осетии, сначала защитив их от агрессии, а затем, по просьбе их граждан, признав их полную независимость», — сказал Медведев.

    В противном случае Закавказье превратилось бы в пороховую бочку. Это было совершенно неприемлемо для России, которая всегда выступала за сохранение мира в соседних государствах.

    РФ никогда не допустит нападения на своих граждан, где бы ни развивались военные действия, подчеркнул политик.

    «Наш ответ всегда будет абсолютно адекватен сложившимся обстоятельствам в целях стабильности и безопасности как в нашей стране, так и во всем мире», — добавил Медведев.

    Он напомнил, что произошло ровно 12 лет назад — 8 августа 2008 года. Тогда власти Грузии отдали приказ открыть огонь по домам мирных жителей, в том числе по беззащитным старикам и детям, а также по российским миротворцам, обеспечивавшим мир и безопасность в регионе.

    В 2008 году войска Грузии напали на Южную Осетию. Солдаты разрушили часть ее столицы — Цхинвал. Россия ввела туда свои войска, чтобы защитить жителей республики, и вытеснила грузинских военных. Независимость республики признали Россия, Сирия, Венесуэла, Никарагуа и ряд тихоокеанских островных государств.

    Грузия считает Абхазию и Южную Осетию своими регионами. По решению югоосетинских властей граница Южной Осетии с Грузией была полностью закрыта в сентябре 2019 года.

    Новости SMI.FM