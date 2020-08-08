Медведев назвал объявлением войны действия Грузии в 2008 году

В те годы РФ ответила на «преступное поведение тогдашнего президента Грузии».

«Именно поэтому тогда я принял непростое, но единственно возможное решение — встать на защиту Абхазии и Южной Осетии, сначала защитив их от агрессии, а затем, по просьбе их граждан, признав их полную независимость», — сказал Медведев.

В противном случае Закавказье превратилось бы в пороховую бочку. Это было совершенно неприемлемо для России, которая всегда выступала за сохранение мира в соседних государствах.

РФ никогда не допустит нападения на своих граждан, где бы ни развивались военные действия, подчеркнул политик.

«Наш ответ всегда будет абсолютно адекватен сложившимся обстоятельствам в целях стабильности и безопасности как в нашей стране, так и во всем мире», — добавил Медведев.

Он напомнил, что произошло ровно 12 лет назад — 8 августа 2008 года. Тогда власти Грузии отдали приказ открыть огонь по домам мирных жителей, в том числе по беззащитным старикам и детям, а также по российским миротворцам, обеспечивавшим мир и безопасность в регионе.

В 2008 году войска Грузии напали на Южную Осетию. Солдаты разрушили часть ее столицы — Цхинвал. Россия ввела туда свои войска, чтобы защитить жителей республики, и вытеснила грузинских военных. Независимость республики признали Россия, Сирия, Венесуэла, Никарагуа и ряд тихоокеанских островных государств.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию своими регионами. По решению югоосетинских властей граница Южной Осетии с Грузией была полностью закрыта в сентябре 2019 года.