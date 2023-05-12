Власть 12 мая 2023, 17:12 Медведев назвал МУС сборищем правовых импотентов Зампредседателя Совбеза РФ Медведев назвал МУС никому не нужной и бессильной структурой РИА «Новости»

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Международный уголовный суд — никому не нужная, бессильная и маргинальная структура, собравшая правовых импотентов. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на Петербургском международном юридическом форуме.

Бывший премьер-министр вспомнил о МУС, когда говорил о проблемах в международном праве. Он назвал Международный уголовный суд маловразумительным и напомнил, что ни Россия, ни США не считают его легитимным для своих граждан.

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МУС создали на базе Римского статута, в котором не участвуют крупнейшие страны, заметил зампредседателя Совбеза. Если эти государства не признали орган, значит, он изначально превратился в маргинальный и заведомо бесполезный для них.

«Этакое сборище правовых импотентов», — подчеркнул Медведев.

Взятки от США за антироссийские дела

У этого «специфического суда пробил звездный час», добавил экс-глава правительства. МУС пытается преследовать Россию и ее высших должностных лиц по настойчивому заказу Соединенных Штатов, указал он. Удивляться здесь нечему, поскольку, «кто платит, тот и музыку заказывает».

Но о каком правосудии можно вести речь, если США, которые не являются участником Римского статута, тем не менее по сути открыто накачивают Международный уголовный суд финансами. Дмитрий Медведев зампред Совбеза России

Вашингтон обеспечивает МУС аппаратными и программными ресурсами и не скрывает, что делает это для рассмотрения антироссийских дел, обратил внимание заместитель председателя Совета безопасности.

В 2023 году бюджет МУС вырос на 24 миллиона евро, указал политик. Это похоже на взятку от США, выданную под антироссийские дела, связанные с конфликтом на Украине, подытожил Медведев.

Международный уголовный суд ранее выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Следственный комитет объявит в розыск судей, активно повлиявших на это решение.