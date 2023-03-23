Власть 23 марта 2023, 09:13 Медведев назвал МУС правовым импотентом Зампред Совбеза РФ Медведев: для России решения МУС ничтожны РИА «Новости»

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Решения Международного уголовного суда (МУС) ничтожны. Таким мнением поделился зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он рассказал о своем видении ситуации в рамках большого интервью для СМИ своей страны.

Политик объяснил свое мнение подверженностью членов МУС влиянию некоторых стран.

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«Сам уголовный суд — это такое некое правовое ничтожество, международно-правовой импотент», — заявил Медведев.

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По его словам, за все время существования члены МУС не смогли сделать нечто хоть сколько-нибудь существенное.

Также он добавил, что решения МУС не учитывают волю ряда стран. В качестве альтернативы Медведев привел итоги Нюрнбергского и Токийского трибуналов. По его словам, решения этих процессов, безусловно, выносились по одному конкретному делу. Однако эти постановления выражали коллективную волю стран.

Именно однобокость решений МУС, по мнению Медведева, и сводит к ничтожности решения МУС в глазах представителей России.