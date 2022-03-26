Медведев назвал главные цели России и Украины на переговорах

Россия на переговорах с Украиной хочет зафиксировать результаты, на которые направлена спецоперация, Украина — сохраниться как государство и обеспечить себе дальнейшее развитие. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью РИА «Новости».

«Цель этих переговоров [для России] понятна — зафиксировать все результаты, на которые <…> направлена специальная операция. А именно: нейтральный статус Украины, ее демилитаризация, отказ от использования нацистских идеологических законов, которые были приняты Украиной», — подчеркнул Медведев.

Говоря об украинских «законах, которые делят людей по национальностям», он отметил, что какую-то национальность называют «правильной», а каких-то людей «выводят за скобки».

Медведев назвал неправильным комментировать ход переговоров — по его мнению, они требуют тишины.

После трех очных встреч делегаций России и Украины переговоры решили продолжать ежедневно в онлайн-формате. Официальной частью они не ограничиваются — ведется постоянная работа по различным вопросам в группах специалистов.

Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский накануне посетовал на то, что стороны «топчутся на месте» в главных вопросах, а сближения позиций удается достичь только по второстепенным моментам. Однако часть разногласий с Украиной, по словам Мединского, может разрешиться в ближайшее время.