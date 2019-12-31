Медведев назвал газовый контракт с Украиной необходимым компромиссом

Москве и Киеву удалось урегулировать все вопросы по газу. Стороны прекратили и взаимные претензии по этому вопросу. Транзит голубого топлива продолжится на условиях, которые устраивают оба государства.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заметил, что подписание документов доказало возможность договориться «даже по самым сложным» темам. Оценку заключенному контракту глава российского правительства дал на своей странице в Facebook.

«Газовый контракт на следующие пять лет между Россией и Украиной — это компромисс, который необходимо было найти», — подчеркнул Медведев.

Он напомнил, что правительство вместе с «Газпромом» провели долгую работу, чтобы уладить существовавшие с украинской стороной разногласия. Все решалось как в двустороннем, так и в трехстороннем — с участием Европейской комиссии — формате.

«Теперь все вопросы урегулированы, взаимные претензии прекращены. Транзит российского газа через Украину продолжится на условиях, устраивающих все стороны», — заключил Дмитрий Медведев.

В «Нафтогазе» заключенный контракт по газу назвали «неординарным». Значимости, по мнению руководства компании, ему придал тот факт, что подписание документа проходило по европейским правилам.