Медведев назвал блокировку Трампа в соцсетях «оголтелой цензурой»

«Получается так, что несколько технологических корпораций, <…> почувствовав вкус к власти, позволили себе свободно манипулировать новостями и фактами <…>. Что это, как не оголтелая цензура? <…> И что это, если не призрак цифрового тоталитаризма?» — передает ТАСС слова замглавы Совбеза РФ.

Медведев добавил, что социальные сети развязали против действующего американского президента Трампа информационную войну без правил. Он уверен, что даже когда Трамп уйдет, раскол в умах американцев все равно останется.

Замглавы Совбеза обратил внимание, что 75 миллионов избирателей, проголосовавших за Трампа, и сотни миллионов его подписчиков «остались за бортом», «их маркировали как неблагонадежных».

Сегодня стало известно, что в Instagram и Facebook неожиданно были разблокированы аккаунты действующего президента США Дональда Трампа. Его профили сейчас полностью доступны.

Ранее глава Twitter Джек Дорси признавал, что в ситуации с блокировкой аккаунта гордиться нечем, так как она указывает на несостоятельность соцсети касательно налаживания здорового общения.