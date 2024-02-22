Власть 22 февраля 2024, 14:12 Медведев назвал Байдена впавшим в маразм бесполезным старикашкой Зампред СБ Медведев: угроза заключается в бесполезных старикашках типа Байдена CNP/AdMedia/globallookpress

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Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев ответил на оскорбительные высказывания президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина. Политик опубликовал пост в социальной сети Х.

«В отличие от того, что сказал президент США, экзистенциальная угроза заключается не в климате, а в бесполезных старикашках типа самого Байдена, которые уже впали в маразм», — написал Медведев.

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Во время выступления на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско Байден назвал Путина «сумасшедшим сукиным сыном» и обвинил его в ядерном шантаже. Глава США также заявил, что климат является экзистенциальной угрозой человечеству.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что хамские заявления Байдена вряд могут уязвить Путина. Однако слова президента США — огромный позор для страны.