Власть 25 декабря 2022, 23:09 Медведев назвал антироссийские санкции сигналом для других стран не иметь дел с Западом Медведев: санкции против России являются сигналом для других стран не иметь дел с Западом РИА «Новости»

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Санкции против России являются сигналом для других стран о том, что с Западом нельзя иметь дел. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Свое мнение он написал в статье для «Российской газеты».

Медведев отметил, что дела и поступки нынешних и бывших западных лидеров поражают спокойным и прямым цинизмом. Он напомнил, как бывший немецкий канцлер Ангела Меркель в своем недавнем заявлении признала, что Минские соглашения были только «ширмой, маскирующей истинные намерения Запада».

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Медведев назвал очевидным всеобщий кризис доверия «к так называемым развитым странам и созданным ими правовым институтам».

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«В угоду политическим интересам, оказывается, легко можно списать в утиль фундаментальные принципы правовых отношений. Такие как неприкосновенность частной собственности и верховенство международного права», — написал зампред Совета безопасности России.

Медведев отметил, что сегодня западные политики «без суда и следствия» предпринимают попытки конфисковать российские активы. А вводимые против России и ее союзников санкции вводятся «росчерком пера недалеких вашингтонских функционеров и их европейских вассалов».

«Все это последний сигнал всем прочим государствам: с англосаксонским миром дел отныне иметь нельзя. Как с ворюгой, мошенником, карточным шулером, от которого можно ждать чего угодно», — написал Медведев.