  • Медведев назначил замглавы ФТС и Росавиации

    11 сентября 2019, 23:22

    Анастасия Кукова

    Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился назначить Елену Ягодкину заместителем руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.
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    Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

    «Назначить Ягодкину Елену Владимировну заместителем руководителя Федеральной таможенной службы», — говорится в сообщении.

    Ранее она занимала пост начальника главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС.

    Дмитрий Медведев также назначил нового заместителя главы Росавиации. Им стал Дмитрий Ядров, прежде занимавший пост директора по стратегическому развитию, эксплуатации и технической политике организации.

    «Назначить Ядрова Дмитрия Викторовича заместителем руководителя Федерального агентства воздушного транспорта», — сказано в опубликованном на сайте кабмина документе.