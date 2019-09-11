Медведев назначил замглавы ФТС и Росавиации

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился назначить Елену Ягодкину заместителем руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

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Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

«Назначить Ягодкину Елену Владимировну заместителем руководителя Федеральной таможенной службы», — говорится в сообщении.

Ранее она занимала пост начальника главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС.

Дмитрий Медведев также назначил нового заместителя главы Росавиации. Им стал Дмитрий Ядров, прежде занимавший пост директора по стратегическому развитию, эксплуатации и технической политике организации.

«Назначить Ядрова Дмитрия Викторовича заместителем руководителя Федерального агентства воздушного транспорта», — сказано в опубликованном на сайте кабмина документе.