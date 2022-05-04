В НАТО объявили, что больше не считают себя связанными с Россией договором от 27 мая 1997 года. Однако он не подлежит ратификации, а относится скорее к разряду политических документов.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев напомнил в своем Telegram-канале о Clausula rebus sic stantibus — принципе в международном праве, или, если точнее, «правовой оговорке».

«Смысл ее в том, что договор сохраняет для сторон силу только до тех пор, пока сохраняются обстоятельства, которые обусловили его заключение. Основополагающий акт Россия — НАТО от 27 мая 1997 года не является настоящим международным договором, который подлежал бы ратификации», — подчеркнул он, заметив, что некоторые последствия «правовой оговорки» пытаются к указанному документу применить.

Обстоятельства, отметили в НАТО, изменились. И теперь Альянс «ничего не держит». Последствия подобного заявления, пояснил Медведев, окажутся довольно простыми: блок оправдает им размещение ядерного оружия на территории своих новых стран-членов, например Швеции или Финляндии, и проведение провокационных учений возле границ РФ.

«Они и раньше это делали, но была хотя бы эта политическая декларация, на которую мы ссылались, когда были недовольны их хамством. Теперь все», — сказал зампред Совбеза России.

Он добавил, что в НАТО пока прямо не сказали о выходе из Основополагающего акта. Якобы «соглашение пока не убито».

«Нет уж. Clausula rebus sic stantibus сработала. А если попроще — обращайтесь теперь с вопросом о применении акта прямо во Всемирную лигу сексуальных реформ, как советовал незабвенный Остап Сулейман Ибрагим Берта Мария Бендер-бей», — заключил Дмитрий Медведев.