Медведев напомнил Шольцу о поведении нацистской Германии в ответ на обвинения в адрес России | 360°

Власть 20 октября 2022, 13:04 Медведев напомнил Шольцу о поведении нацистской Германии в ответ на обвинения в адрес России Зампред Совбеза РФ Медведев: не канцлеру ФРГ Шольцу упрекать Россию unsplash

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Канцлер Германии Олаф Шольц «встал на грязную дорогу упреков» России в использовании голода и энергетики во время конфликта, но не ему об этом говорить. Об этом написал в своем Telegram зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Теперь вот и немец Шольц вслед за своей подругой по правительству [главой МИД Германии Анналеной] Бербок встал на грязную дорогу упреков нашей страны в использовании голода и энергетики в ходе конфликта», — заявил он.

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По его словам, только не канцлеру ФРГ об этом говорить. Медведев посоветовал вспомнить о периоде нацизма в Германии и о миллионах погибших от войны, холода и голода советских граждан.

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Ранее во время выступления в буденстаге Олаф Шольц высказал мнение, что российский президент Владимир Путин использует энергию и голод как оружие против западных стран. Об этом написало агентство Reuters. Также канцлер ФРГ заявил, что Германия преодолела зависимость от газа из России.