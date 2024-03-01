Важное 01 марта 2024, 15:20 Медведев напомнил призыв СССР на фоне планов немецких офицеров по атаке Крымского моста Медведев: немцы снова превратились в заклятых врагов России РИА «Новости»

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Немцы снова стали заклятыми врагами российского народа. Так отреагировал зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале на информацию о планах офицеров бундесвера по атаке Крымского моста.

«Все-таки наши извечные противники — немцы снова превратились в заклятых врагов. <…> Кто мог себе это представить совсем недавно», — указал политик.

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Он отметил, что немцы с особой тщательностью и в деталях обсуждают удары по российской территории. Офицеры бундесвера, добавил Медведев, выбирают объекты для поражения и продумывают вероятные способы причинить максимальный вред России. При этом они заявляют, что Германия не участвует в конфликте на Украине.

В ответ на вопрос о том, как на подобную риторику реагировать дипломатическим путем, Медведев процитировал стих поэта Константина Симонова «Убей его!».

«И снова ставший актуальным призыв времен Великой Отечественной войны: смерть немецко-фашистским оккупантам!» — резюмировал зампред Совбеза.

Главред RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора немецких офицеров, которые обсуждали атаку Крымского моста. Журналист также раскрыла имена тех, кто принимал участие в беседе.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что эти офицеры бундесвера предлагали использовать опыт времен Третьего рейха.