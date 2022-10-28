Медведев напомнил Польше о помощи СССР в ответ на возмещение военных потерь | 360°

Власть 28 октября 2022, 20:45 Медведев напомнил Польше о помощи СССР в ответ на возмещение военных потерь Медведев предложил Польше погасить счет за помощь СССР в ответ на возмщение военных потерь РИА "Новости"

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Власти Польши планируют подготовить отчет о военном ущербе, который страна понесла «из-за СССР в годы Второй мировой войны». В ответ зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что «на польских дегенератов из МИД можно реагировать двояко».

«Либо подготовить им счет „за все“, что СССР передал Польше в период социализма. А это сотни миллиардов долларов», — написал политик в Telegram-канале.

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Он также добавил, что можно «сказать, чтобы они подтерлись своим поганым расчетом». Ведь после введения санкций туалетная бумага в Евросоюзе сильно подорожала.

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Согласно заявлению, которое появилось накануне на официальном сайте польского МИД, потери будут подсчитывать на основе исследований, которые использовали при составлении отчета об ущербе от фашизма и оккупации с 1939 по 1945 год, сообщало Nation News.

Ранее Дмитрий Медведев назвал жизни украинцев разменной монетой в большой игре США. Он отметил, что Россия отомстит за погибших в рамках этого конфликта граждан своей страны.