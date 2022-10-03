Медведев напомнил о диверсиях США на трубопроводе и нефтехранилище в Никарагуа | 360°

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Медведев напомнил о диверсиях США на трубопроводе и нефтехранилище в Никарагуа

Зампред СБ Медведев обсудил с главой Никарагуа Ортегой сотрудничество двух стран

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Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале написал, что провел беседу по видеоконференцсвязи с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой. Политики обсудили взаимодействие двух стран и межпартийное сотрудничество.

В ходе беседы Дмитрию Медведеву вспомнились события из прошлого.

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«Почти 39 лет назад, 11 октября 1983 года, США совершили налет на нефтехранилище в порту Никарагуа Коринто, где подорвали пять нефтехранилищ, в которых хранилась большая часть нефтяных резервов страны», — заявил зампред Совбеза России. Он добавил, что через три дня в порту Пуэрто-Сандино взорвали подводный трубопровод, а в начале 1984 года США заминировали воды трех портов Никарагуа.

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«Ничего не напоминает?», — задался вопросом Медведев, намекая на ситуацию с утечкой газа в «Северном потоке» и «Северном потоке — 2».

В понедельник Служба береговой охраны Швеции сообщила о возобновлении утечки голубого топлива из нитки «Северного потока — 2». По информации ведомства, ее средний размер составляет около 30 метров.

США

Газопровод Северный поток — 2

Дмитрий Медведев

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