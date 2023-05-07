Власть 07 мая 2023, 14:50 Медведев напомнил, что приговоренные к пожизненным срокам иногда умирают в тюрьме Зампред СБ Медведев похвалил полицейских, задержавших покушавшихся на Захара Прилепина РИА «Новости»

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Зампред Совбеза Дмитрий Медведев похвалил сотрудников МВД, которые по горячим следам задержали совершивших теракт против писателя Захара Прилепина. В своем Telegram-канале политик отметил, что даже с приговоренные к пожизненному лишению свободы в условиях моратория на смертную казнь иногда умирают в результате несчастных случаев.

Медведев рассказал, что задержанные уже признались, что выполняли задания украинских спецслужб. По его словам, их будут судить за совершение теракта и приговорят к длительным срокам. Зампред Совбеза добавил, что им необходимо помнить одну важную вещь.

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«Даже с приговоренными к пожизненному заключению (в условиях моратория на смертную казнь) иногда случаются происшествия и несчастные случаи», — написал Медведев.

Он уточнил, что длительные тюремные сроки прерываются в связи со смертью, что имеет воспитательное значение для новых преступников, которых наняли для совершения преступлений.

Днем 6 мая в Нижегородской области взорвался автомобиль Захара Прилепина. Писатель получил ранения, но выжил, его водитель и охранник Александр Шубин погиб. Один из задержанных по подозрению в совершении преступления признался, что действовал по указанию спецслужб Украины.