Медведев: крупные проекты в России будут инвестироваться на особых условиях

Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что сейчас расходы бюджета ниже его доходов. Ситуации, когда Минфин нервничал из-за колебания мировых цен на нефть, больше не наблюдается. Основной упор, по мнению Медведева, следует сделать на реализацию нацпроектов и поддержку инвестиционной привлекательности Российской Федерации.

Он предложил с крупными зарубежными участниками рынка заключать спецсоглашения. Премьер-министр считает, что это позволит получить до 30 триллионов рублей, которые можно будет направить на реализацию национальных проектов.

На заседании предлагалось освободить от налогов людей, которые мало зарабатывают, освободить граждан от долгов перед микрофинансовыми организациями. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина выступила с инициативой запретить выдавать займы тем, у кого и так несколько кредитов.

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Экономическую ситуацию в России участники форума назвали «ловушкой средних доходов»: при умеренной инфляции снижается ключевая ставка. Но при этом менее запланированные показали продолжают экономически расти.

«Инвестиции у нас около 20-21% варьируется от ВВП — это мало. Так что наша задача — увеличить как минимум до 25% и более, потому что все те страны которые добились поста, имели уровень инвестиций к ВВП за 20-30 и более процентов. И наша основная задача состоит в том, чтобы не за счет бюджетных ресурсов», — заявил министр финансов России РФ Антон Силуанов.

В Москве был зафиксирован трехкратный рост инвестиций, но в целом по стране ситуация несколько хуже. Например, в столице средняя стоимость услуг интернет-провайдеров за месяц составляет 591 рубль, а в Красноярске — более 900 рублей. Одна из причин — плотность населения. Инвесторы не боятся глобальных торговых войны и различных санкций.

Глава счетной палаты Алексей Кудрин критически отнесся к планам правительства. По его мнению, следует провести структурные реформы и увеличить расходы на образовательный сектор.