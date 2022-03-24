Медведев констатировал крах однополярного мира

Однополярного мира больше не существует, и Соединенные Штаты больше не являются хозяевами планеты Земля. Об этом заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью РИА «Новости».

Российская спецоперация привела к окончательному краху американской гегемонии, убежден Медведев.

«Однополярному миру пришел конец. Американцы больше не являются хозяевами планеты Земля», — сказал зампред Совбеза.

Полностью интервью пообещали выложить в субботу. Согласно анонсу, в нем Медведев дал оценку действиям западных стран на фоне специальной операции на Украине и высказался об отношении к этому российского общества. В том числе о тех, кто покинул страну в связи с этими событиями.

Ранее Медведев заявил, что у России достаточно надежных партнеров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отметил, что операцию по демилитаризации и денацификации Украины, целью которой является защита мирных жителей народных республик Донбасса от агрессии киевского режима, поддерживают свыше 75% россиян.