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    24 марта 2022, 22:27

    Медведев констатировал крах однополярного мира

    Зампред Совбеза РФ Медведев: США больше не являются хозяевами планеты Земля

    Александр Блинов

    Однополярного мира больше не существует, и Соединенные Штаты больше не являются хозяевами планеты Земля. Об этом заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью РИА «Новости».

    Медведев констатировал крах однополярного мира

    Российская спецоперация привела к окончательному краху американской гегемонии, убежден Медведев.

    «Однополярному миру пришел конец. Американцы больше не являются хозяевами планеты Земля», — сказал зампред Совбеза.

    Полностью интервью пообещали выложить в субботу. Согласно анонсу, в нем Медведев дал оценку действиям западных стран на фоне специальной операции на Украине и высказался об отношении к этому российского общества. В том числе о тех, кто покинул страну в связи с этими событиями.

    Ранее Медведев заявил, что у России достаточно надежных партнеров.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отметил, что операцию по демилитаризации и денацификации Украины, целью которой является защита мирных жителей народных республик Донбасса от агрессии киевского режима, поддерживают свыше 75% россиян.