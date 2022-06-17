Медведев иронично высказался о «раздвоении личности» Байдена

Американские и международные компании теряют многомиллиардные мощности в России из-за решений президента США Джо Байдена о санкциях, отметил в Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он высмеял заявление Байдена о том, что он принимал решение об антироссийских санкциях «не как президент, а как верховный главнокомандующий».

«Вообще-то плохо, когда в голове поселяются два персонажа, диктующие разную волю человеку. Обычно это имеет известное медицинское название в психиатрии», — иронично заметил Медведев.

По его словам, «бессмысленное американское доктринерство», попытка «наказать других за плохое поведение» оказалась безуспешной, поскольку «политику иностранного, а тем более ядерного государства никак не изменить».

Санкции ничего не дали — в России по-прежнему остаются «полезный и не очень» лимонад, «булки с мясом», но под другим брендом, заметил зампред Совбеза. Зато США заплатили свою цену за демонстрацию «решительности в борьбе за демократию».

«Продуктовая инфляция и цена за галлон бензина, как сообщили всему миру американские же нефтяники, связана не с какой-то мифической угрозой Путина, а с неразумной политикой Байдена и его администрации в области нефтедобычи и переработки», — добавил Дмитрий Медведев.

Он с сарказмом отметил, что «выбор в голове у каждого человека, особенно когда персонажей в голове по факту два».

«Так что раздвоение личности на „доктора Джекила“ и „мистера Хайда“ — штука в политике небезопасная», — подытожил Медведев.