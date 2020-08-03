Медведев и его супруга смогут получить дипломатические паспорта

У заместителя председателя Совета безопасности России теперь есть право оформить дипломатический паспорт. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, изменения коснулись указа о праве на получение диппаспорта. Поправки наделяют правом получения темно-зеленой книжки в том числе и зампредседателя Совбеза, а также его супругу. Сейчас на этой должности находятся бывший премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Дополнить пунктом… заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации», — следует из указа.

Также право на получение дипломатического паспорта предоставляется супругу или супруге зампреда Совбеза России, а также супругов дипломатов с рангом чрезвычайного и полномочного посла.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин присвоил официальному представителю МИД Марии Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла.