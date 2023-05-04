Власть 04 мая 2023, 16:33 Медведев грубо ответил Боррелю на слова об атаке беспилотников на Кремль Медведев назвал Борреля наглым старым дураком в ответ на слова об атаке на Кремль РИА «Новости»

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Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля об атаке украинских беспилотников на Кремль. Бывший премьер-министр ответил руководителю внешнеполитической службы ЕС в своем Twitter-аккаунте, сообщило издание NEWS.ru.

После попытки удара по Кремлю Боррель призвал участников конфликта не использовать атаку для эскалации конфликта. В ответ на это заявление Медведев грубо обозвал главу евродипломатии.

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«Наглый старый дурак», — написал зампред Совбеза.

Медведев назвал действия украинской стороны терактом, одобренным Евросоюзом и совершенным под управлением США. Бывший глава российского правительства заявил, что попытка ударить по Кремлю приведет именно к эскалации.

«Это как раз то, чего хотят Вашингтон и многие тупицы в Брюсселе», — резюмировал Медведев.

Ранее пресс-служба президента России Владимира Путина сообщила, что киевский режим атаковал Кремль с помощью БПЛА в ночь на 3 мая. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Путин в этот момент находился не в Кремле, а в подмосковной резиденции. При попытке удара никто не пострадал, поскольку беспилотники вовремя вывели из строя средствами радиолокационной борьбы.

По словам Пескова, решение об атаке на Кремль приняли не в Киеве, а в Вашингтоне. США при этом отвергли причастность к попытке нанести удар по кремлевской резиденции Путина.