Противники России на Украине используют всевозможные варианты фейков. В их числе — полемика о «глубинном украинстве», которая является одной большой ложью. Об этом написал в Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Он отметил, что «киевская фейк-машина» создает бредовые новости. Целю всего информационного потока со стороны Украины, по мнению Медведева, является антироссийская пропаганда.

«Для расчеловечивания России и ее максимального очернения взбесившееся зверье из нацбатов и теробороны готово мимоходом убить собственных мирных жителей», — написал он.

Зампред Совбеза отметил, что явления «глубинного украинства» никогда не существовало. Сейчас оно также отсутствует. Но это не мешает сторонникам нацистов рассуждать на эту тему. По мнению Медведева, обсуждения украинской идентичности пропитаны «антироссийским ядом и всепоглощающей ложью».

Также он заявил, что сознание соседнего народа построено на лживых мифах. Медведев сказал, что его необходимо менять. Это необходимо сделать в рамках спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, отметил он.