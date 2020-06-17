Медведев: экономике России нанесли в 2020 году тройной удар

Российская экономика в 2020 году пережила несколько потрясений. Главными зампред совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал снижение цен на нефть, сокращение экспорта и введенные в РФ ограничений из-за коронавируса.

О воздействии «трех экономических шоков» Медведев рассказал в статье, которую опубликовал журнал «Россия в глобальной политике». Снижение стоимости нефти он выделил особо, объяснив, что «отечественная экономика сохраняет зависимость от экспорта углеводородов».

В истории России за последние 20 лет уже было три подобных удара. Страна, заметил политик, способна определить, какие меры окажутся наиболее действенными и сгладят негативные последствия. Основной отрицательный эффект придется на 2020 год.

«В следующем экономика сможет в целом адаптироваться к новым условиям, независимо от динамики цен на нефть», — не исключил Медведев.

Зампред Совбеза заметил, что последствия ограничений внутри страны из-за пандемии стали вторым шоком для страны, причем аналогов случившемуся практически нет. Несмотря на это Медведев нашел ситуацию внешне схожей с началом 1990-х годов.

«Из экономического процесса выпадали отдельные субъекты хозяйственной деятельности, что приводило к разрыву сложившихся связей. Но это сравнение — крайне условное», — подчеркнул он.

Природа проблем в реальном секторе экономики, на рынке труда, в социальной сфере и банковском секторе совершенно особая. Для их решения не подойдут привычные подходы, которые используются при анализе экономических и финансовых кризисов. Экономика государства быстро восстановится, если из-за новых волн эпидемии снова не введут вынужденные ограничения.

Третий шок Медведев связал с тем, что зарубежный спрос на российские товары существенно снизился. Произошло это по причине замедления мировой экономики. В основном такая ситуация сложилась из-за «ограничительных мер и временного разрыва хозяйственных и логистических связей».

«Продолжительность такого падения, возможно, будет ограничена сроком действия строгих карантинных мер, после чего спрос восстановится», — пояснил зампред Совбеза.

Он допустил, что из-за новой вспышки пандемии, угроза которой сохраняется, мировой экономике будет нанесен сокрушительный удар.