Власть 08 декабря 2022, 15:12 Медведев допустил возвращение смертной казни в России Зампред Совбеза Медведев: смертную казнь можно вернуть в Россию без изменения Конституции

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Смертную казнь в России стоит вернуть, когда опасность тяжких преступлений будет зашкаливать или в военное время. Об этом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил РИА «Новости».

Он обратил внимание, что речь о немедленном возврате в России жесткого наказания преступников не идет. Но в принципе это возможно: для возвращения казни не придется даже изменять Конституцию, достаточно откорректировать правовые позиции Конституционного суда.

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«Я никогда не говорил о необходимости немедленного возврата смертной казни. Это возможно, только если к тому есть максимально весомые основания», — отметил Медведев.

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Он уточнил, что крайняя мера может потребоваться в общественной опасности. Например, когда число убийств резко вырастет.

Ранее Медведев заявил, что убийцы российских военнопленных должны понести наказание по принципу «жизнь за жизнь».

В среду, 7 декабря, президент России Владимир Путин заявил на заседании Совета по правам человека о неизменности отношения к смертной казни.