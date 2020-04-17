Медведев допустил ужесточение ограничений в России во время пандемии

Меры по борьбе с распространением коронавируса в России могут ужесточить. Ситуация развивается в тревожном ключе, поэтому могут понадобиться дополнительные ограничения.

«Являются ли эти меры, на мой взгляд, адекватными текущей ситуации? Пока да. Хотя она развивается в тревожным ключе. Но я не уверен, что нам не потребуется применять какие-то еще более жесткие ограничения», — заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью РИА «Новости».

Он подчеркнул, что этого варианта хотелось бы избежать.

Сейчас в России действует режим строгой самоизоляции. Без веской причины на улицу выходить пока нельзя. В Москве и Московской области для поездки на общественном или личном транспорте требуется специальный пропуск. Количество заразившихся коронавирусом в России увеличивается каждый день.

Только за последние сутки медики выявили еще 4070 инфицированных. Всего в РФ 2019-nCoV нашли у 32008 человек. От болезни COVID-19, которую вызывает новый вирус из Китая, умерли 273 пациента.