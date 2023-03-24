Власть 24 марта 2023, 08:39 Медведев допустил развал ООН из-за попыток реформирования Зампред Совбеза Медведев: ООН может развалиться из-за попыток Запада ее реформировать Викимедиа

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Попытки Запада реформировать Организацию Объединенных Наций (ООН) могут закончиться тем, что ее постигнет судьба Лиги Наций. Такое мнение выразил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, написал ТАСС.

«ООН — отдельный вопрос, вообще, это самая важная площадка. Но меня беспокоит то, что там сейчас пытаются делать, поскольку у ООН есть высокие шансы в какой-то момент разделить печальную судьбу Лиги Наций», — сказал он и упомянул поддержанную некоторыми политиками идею реформирования органа.

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Медведев напомнил, что СССР под руководством Иосифа Сталина в начале 1950-х хотел выйти из ООН. Однако этого по ряду причин не произошло. Организация просуществовала долгие годы и оказалась неидеальной, но важной площадкой для всего мира.

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По словам зампреда Совбеза РФ, сейчас в ООН запредельный уровень политизации. Ее участники пытаются продвинуть идею реформирования, в том числе и Совбеза организации. Согласно предлагаемым идеям, ключевые страны хотят лишить права вето.

«Но если что-то подобное будет происходить, то, на мой взгляд, и ООН закончит свое существование, как это ни печально звучит», — спрогнозировал Медведев.

Также в интервью он призвал не искать первую армию мира. По его мнению, если американские и российские военные начнут сражаться, то победителей в этой схватке не будет.