Медведев дал совет желающим стать президентом

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев возглавлял Россию с 2008 по 2012 год. Всем желающим стать первым лицом государства он дал несколько советов.

Советы желающим стать президентом Медведев озвучил в интервью сайту kp.ru. Он считает, что самое главное — «работать по-серьезному». То есть надо ответственно подходить к своим обязанностям, принимать взвешенные решения.

«Работоспособность и сила воли для того, чтобы достигнуть успехов. И на государственной должности, и в любой другой деятельности», — подчеркнул он.

Также Медведев ответил на вопрос, на каком посту ему работать труднее всего. По его словам, самая ответственная работа у президента. Ведь он отвечает за всю страну.

Зампредседателя Совета безопасности РФ вспомнил и о времени, когда был председателем правительства. На этой должности приходилось сталкиваться с множеством рутинной работы. Порой ее было больше, чем у главы государства. Самыми сложными периодами своего премьерства он назвал времена, связанные с санкциями, экономическими кризисами и принятием непопулярных решений.

Однако Медведев отметил, что Россия смогла приспособиться к ограничительным мерам. Многие эксперты признали, что санкции почти не повлияли на российскую экономику.

«А заместитель председателя Совета безопасности — это все-таки немножко другая работа. Я еще не так долго этим занимаюсь. Тут тоже есть и свои вызовы и свои сложности», — заключил он.

Также в интервью Медведев рассказал и о своих товарищеских отношениях с президентом России Владимиром Путиным.