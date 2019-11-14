Медведев дал поручение Минпросвещения после стрельбы в Благовещенске

Министру просвещения Ольге Васильевой необходимо проанализировать инцидент со стрельбой в колледже и предоставить отчет. Такое поручение дал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Хочу, чтобы министр просвещения <...> проанализировала, что и как организовано в Амурской области — имею в виду и ранее данные поручения, и конкретную ситуацию в данном учебном заведении, исполнимость тех требований, которые существуют, их не формальное исполнение — то есть исполнение на деле», — цитирует Медведева РИА «Новости».

Задержан охранник, пустивший стрелка в колледж Благовещенска Подробнее

Он также добавил, что необходимо определить ответственность глав местной системы образования. По словам премьера, нужно и дальше продолжать работу по обеспечению безопасности в учебных заведениях. Кроме того, все ранее данные поручения должны быть выполнены.

«Подготовьте мне на эту тему полноценный отчет», — сказал глава кабмина Васильевой.

Утром 14 ноября студент строительного колледжа Благовещенска расстрелял людей из охотничьего ружья и покончил с собой. В результате погиб один человек, еще трое получили ранения и были госпитализированы. Один из них находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений». Сейчас правоохранители допрашивают студентов и преподавателей колледжа. Как стало известно, СК завел дело о халатности и задержал охранника колледжа.