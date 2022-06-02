Медведев анонсировал создание новой системы безопасности по итогам спецоперации

После достижения Россией целей спецоперации на Украине должна появиться новая система международной безопасности. Причем США не будут ее центром.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Jazeera заметил, что архитектура безопасности в мире в итоге обязательно изменится. И ее направленность будет кардинально отличаться от существующей.

«В конечном итоге это все действительно должно привести к формированию новой архитектуры международной безопасности. Не американоцентричной, где во главе всей системы международной безопасности стоит Вашингтон», — сказал он.

Медведев напомнил, что США в определенный период времени обрадовались исчезновению СССР и распаду Варшавского договора. В итоге американцы привыкли, что самостоятельно принимают «все руководящие указания».

Новая система должна действовать по другому принципу — быть сбалансированной и основываться на учете интересов всех стран.