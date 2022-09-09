«Замучаются пыль глотать». Медведев оценил идею о реформировании Совбеза ООН | 360°

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«Замучаются пыль глотать». Медведев оценил идею о реформировании Совбеза ООН

Медведев предрек Совбезу ООН распад по примеру Лиги Наций

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Реформирование Совбеза ООН приведет к повтору истории с Лигой Наций. Такое мнение в Telegram-канале высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что США недавно предложили компромиссно реформировать Совбез ООН и отказаться от сохранения статуса-кво.

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По его словам, варианты подобного решения проблемы достаточно разнообразны.

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«Если речь идет о попытке взлома полномочий постоянных членов Совбеза, предпринимаемой США в зоологическом антироссийском угаре, то тут они замучаются пыль глотать», — написал Медведев.

Он заявил, что в этом случае Совбез ООН ждет участь обанкротившейся Лиги Наций.

Ранее Медведев сказал, что западные политики хотят подтолкнуть Россию к распаду. По его мнению, этому помешает наличие арсенала ядерного оружия у страны.

Дмитрий Медведев

ООН

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