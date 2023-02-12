Власть 12 февраля 2023, 22:40 Медведчук заявил, что Минские соглашения могли быть выполнены «по щелчку» Председатель ОПЗЖ Медведчук: Минские соглашения могли быть выполнены «по щелчку» РИА «Новости»

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Минские соглашения могли быть выполнены «по одному щелчку», считает председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук. Об этом он рассказал в интервью белорусскому телевидению СТВ.

«И в 2014-м, и в 2015-м особенно минские соглашения могли быть выполнены по одному щелчку», — заявил Медведчук.

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Политик выразил непонимание, почему ни бывший, ни действующий президенты Украины не высказали благодарности главе Белоруссии Александру Лукашенко за предоставленную площадку для переговоров.

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«Есть другая Украина, есть другой голос, который должен быть услышан и в Украине, и в мире, который говорит о том, что мы хотим не только мира, мы хотим дружеских отношений с Россией», — подчеркнул председатель политсовета запрещенной на Украине партии.

Минские соглашения были подписаны в 2015 году в Белоруссии. Документ состоял из 13 пунктов, которые предусматривали прекращение огня в Донбассе и меры по политическому урегулированию ситуации в регионе.

Украинская сторона регулярно нарушала договоренности. А недавно европейские ведущие политики заявили, что Минские соглашения были нужны, чтобы дать Украине окрепнуть и вооружиться.