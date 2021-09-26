«Медведь видит, что это Путин». Песков рассказал о безопасности президента во время отдыха в тайге

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал об обеспечении безопасности во время отдыха Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу в Сибири, где к их палаткам подходили медведи. Представитель Кремля пошутил, что Путина знают даже они.

Журналист Владимир Соловьев спросил у Пескова в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», занимаются ли безопасностью главы государства во время поездок в тайгу, где можно повстречать диких животных. Пресс-секретарь ответил, что этим занимаются постоянно — те, кому это положено.

«Ну и потом, медведь, он же видит, что это Путин», — пошутил Песков.

Песков признал, что дикую природу никому не под силу обуздать, но заверил, что над обеспечением безопасности президента во время таких поездок проводится большая работа.

Пресс-секретарь также рассказал о судьбе щуки, которую выловили Путин и Шойгу.

Ранее появилось видео с кадрами сентябрьского отдыха президента и министра в Сибири. Было показано, как они ходил по лесу, катались на катере, рыбачили, ночевали в палатках.