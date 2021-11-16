Определены дефекты системы медстрахования в России

Основными причинами неэффективности системы обязательного медицинского страхования (ОМС) в России является отсутствие мотивации у ее участников и недопуск к ней частных медорганизаций. К таким выводам пришла Счетная палата, изучившая отчеты независимых аудиторов за 2018–2020 годы.

Как пишет РБК, стало известно о недостаточной реализации страховых принципов системы. Причем нехватка страховых институтов компенсируется административным управлением финансами. В результате поступившие в систему ОМС деньги распределяются по неформализованным правилам.

Следствием стали недостаточность участников ОМС, нестабильность финансовых параметров деятельности страховых организаций и медучреждений, слабая нацеленность планирования и объемов помощи на решение задач повышения качества, слабое обоснование тарифов на медпомощь и препятствование в системе ОМС частных медучреждений.

Счетная палата России сформулировала 19 предложений по повышению эффективности системы ОМС.

В частности, высший орган государственного аудита рекомендовал унифицировать механизмы межтерриториальных расчетов за оказанную помощь, сгладить разницу тарифов на идентичные медуслуги в субъектах, устранить недостатки в работе комиссий, распределяющих помощь, и страховых медорганизаций в части проведения экспертиз и информирования застрахованных лиц.

Минздрав и федеральный фонд ОМС сообщили, что уже начали выполнять некоторые предложения Счетной палаты.

В сентябре в клиниках Подмосковья появилась возможность получать рецепты на льготные препараты в электронном виде. Забрать лекарства можно в аптеках государственной сети «Мособлмедсервис».