Медицинские маски останутся в России. Их запретили вывозить из страны

До 1 июня из России нельзя будет вывезти некоторые медицинские изделия, противовирусные препараты и оборудование. Речь в том числе идет о масках и респираторах. Спекулянтам нажиться на них не позволят.

Решение о запрете приняли российские власти. Постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте Кабмина.

Документ уточняет, что под запрет на вывоз попадут товары, которые поместили под таможенные процедуры до вступления постановления в силу. Об ограничении уведомят Евразийскую экономическую комиссию. В Кабмине также предложили распространить аналогичный запрет на таможенной территории ЕЭС.

В Минпромторге, уточнил «Интерфакс» со ссылкой на информацию ведомства, пояснили, зачем нужны такие меры. Они помогут предотвратить «искусственный дефицит» масок, респираторов и противовирусных средств. Спекулянты могут вывозить их за рубеж.

Глава министерства денис Мантуров подчеркнул, что постановление «полностью соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе и иных международных договоров РФ».

По последним данным Роспотребнадзора, непосредственно в России выявили три случая заражения коронавирусом. Еще трое россиян заразились на лайнере Diamond Princess — их лечат в Казани.

В конце января COVID-19 в России диагностировали у двух китайцев. Оба пациента выздоровели. Подтвердили коронавирус и у вернувшегося из Италии гражданина РФ. За ним наблюдают с 2 марта. Во всем мире вирус поразил уже более 92 тысяч человек.