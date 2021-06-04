Мединский заявил, что в России не планируют выпускать единый учебник по истории

Российские власти не планируют вводить единую линейку учебников по истории. Однако все они должны следовать одной концепции, заявил помощник президента Владимир Мединский на Петербургском международном экономическом форуме.

Во время дискуссии «Исторический суверенитет и экономическое развитие» Мединского спросили, что он думает необходимости единого учебника, после того как президент Владимир Путин раскритиковал одно из пособий.

«Ситуация, которая существует сейчас, с утвержденной линейкой учебников истории, с определенной конкуренцией между этими линейками и издательствами (но во всех этих линейках отражается утвержденная концепция единого подхода к историческому просвещению), мне кажется, является оптимальной. Искусственно уменьшать число линеек или убивать конкуренцию между издательствами, вводя монополиста, совершенно избыточно», — ответил Мединский.

По его словам, в стране «не так много хороших и мощных издательств, как бы хотелось». Поэтому государству незачем заниматься излишним регулированием.

21 апреля Путин заявил, что в некоторых школьных учебниках «написано как будто не про нас». В разделе о Второй мировой ничего не сказано про Сталинградскую битву, сетовал президент.

Минпросвещения провело проверку, по итогам которой был обнаружен «учебник „История России и мира“ для 11-го класса под редакцией Волобуева, содержание которого крайне слабо отражает события Сталинградской битвы». По нему преподавали в российских колледжах.