Мединский заявил, что Россия и Украина «топчутся на месте» в обсуждении главного

Часть разногласий с Украиной может разрешиться в ближайшее время. Такое заявление сделал глава российской делегации на переговорах, помощник президента Владимир Мединский.

Он сказал, что стороны «сближают позиции» по ряду вопросов. По его словам, это касается второстепенных пунктов переговоров.

Решения для основных разногласий еще не найдены, отметил Мединский.

«По главным политическим вопросам [участники переговоров] фактически топчутся на месте», — сказал он.

Встречи делегаций Украины и России проходят с конца февраля. Стороны провели несколько очных раундов переговоров. Одна из их целей — достижение взаимопонимания относительно статуса Крыма и республик Донбасса. РФ призывает учесть стремление ЛДНР к независимости. Украина и ее сторонники добиваются от России признания «аннексии» Крымского полуострова и прекращения защиты интересов ДНР и ЛНР.

Мединский отмечал, что работа делегаций не ограничивается официальной частью. По его словам, ведется постоянная работа в группах специалистов по различным вопросам.