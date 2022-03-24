Мединский предложил начинать день в школе с молитвы

Российским школьникам предложили начинать учебный день в школе с чтения молитвы. Председатель межведомственной комиссии по историческому просвещению и глава Российского военно-исторического общества (РВИО), помощник президента РФ России Владимир Мединский заявил, что это научит патриотизму. В пример он привел США.

Он напомнил, что день американских школьников начинается с государственного гимна. Мединский сказал, что Россия может взять пример с США и так воспитать в детях патриотизм. Предложение Мединского будет направлено Министерству просвещения, сообщил ТАСС.

Помощник президента отметил, что американская традиция почти не имеет исключений, во время чтения молитвы должны присутствовать все школьники.

«Во всех государственных и частных школах США на протяжении последних 150 лет учебный день начинается с короткой молитвы во славу Америки, ее символов и флага, написанной американскими общественными деятелями во второй половине XIX века, с той поры не менявшейся. И только в некоторых штатах отдельными законами штата разрешено школьникам не произносить эти слова вслух, если они противоречат их какой-то там толерантности. Но присутствовать при этом они обязаны», — сказал он.

Члены комиссии единогласно одобрили предложение Мединского. Они направили запрос Минпросвещения РФ. Ведомство обязали оперативно изучить традицию и предложить варианты адаптации для российских школьников.