Мединский: ожидания России от переговоров с Украиной не оправдались

Переговоры с представителями Украины не оправдали ожиданий России. Такое заявление сделал глава делегации России Владимир Мединский.

«Долго обсуждали проблему гуманитарных коридоров, но, надеемся, что с завтрашнего дня коридоры заработают», — сказал он после завершения встречи.

По его словам, говорить о чем-либо позитивном пока рано. Российская делегация приехала на встречу с проектами документов. Украинская сторона забрала их на изучение, подписать не удалось, добавил Мединский.

По словам советника офиса президента Украины Михаила Подоляка, после переговоров появились небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров.

«По базовому политическому блоку урегулирования вместе с прекращением огня и гарантиями безопасности интенсивные консультации продолжены», — сказал он.

Третий раунд переговоров прошел сегодня в Беловежской Пуще в Белоруссии.