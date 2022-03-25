Мединский: отношения Украины и Запада «попахивают геббельсовщиной»

Украина запрашивала у Запада оружие для убийства русских. Это «попахивает геббельсовщиной», заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.

Также он назвал недопустимыми заявления украинских властей о том, что Россия «не имеет права на существование». Его комментарий опубликовал ТАСС.

Мединский заявил, что украинская сторона регулярно нарушает переговорные соглашения. По его словам, стороны изначально договорились не раскрывать подробностей встреч делегаций. Однако представители Украины регулярно рассказывают о ходе переговоров искажая события.

«Эти выступления — прямое обращение к Западу: „Дайте нам больше оружия, больше крылатых ракет, современную ПВО, оружие, чтобы убивать русских, Россия — это государство, которое не имеет права на существование в современном мире, Россия — это варварская страна“. Это настолько попахивает „геббельсовщиной“, что мне, честно говоря, не хотелось бы это комментировать», — сказал Мединский.

Он отметил, что не поддерживает высказывания оппонентов и не понимает причин подобных заявлений в адрес России.

Мединский сказал, что со стороны Украины есть и хорошие поступки. Он поблагодарил вторую сторону переговоров за честность в определенных моментах. По его словам, делегация Украины открыто призналась в том, что ей нужно время для консультаций с третьими странами. Мединский назвал шаг «достаточно саморазоблачительным».