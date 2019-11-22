Мединский объяснил сравнение историка Соколова с Джокером

Министр культуры России Владимир Мединский объяснил, почему сравнил героя фильма Тодда Филлипса «Джокер» и историка Олега Соколова, признавшегося в убийстве и расчленении Анастасии Ещенко.

Мединский сравнил профессора Соколова с Джокером Подробнее

По мнению министра, идеи материализуются, они могут воплотиться в реальность. Тем более «талантливо исполненные» и творчески переработанные. Мединский напомнил о произошедшей в 2012 году трагедии на премьере фильма о Бэтмене. Мужчина ворвался в кинотеатр и расстрелял 12 человек.

«Поэтому, когда мы занимаемся скрытым оправданием психа-убийцы, даже вымышленного, надо быть очень острожными», — цитирует министра РБК.

В фильме «Джокер» показан психически больной человек, который под давлением окружающей действительности превратился в монстра. Кинолента получила «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах и собрала в прокате только в России 1,9 миллиарда рублей. Владимир Мединский заявил, что ему фильм не понравился, но оснований для отказа прокатного удостоверения он не увидел.

Когда стало известно об убийстве, совершенном Олегом Соколовым, он сказал: «Раньше все спрашивали про Джокера, теперь — про Олега Соколова. Так и хочется ответить: если вам так нравится „Джокер“, почему вам не нравится Олег Соколов?».